Ідентифіковано тіло першої особи, яку дістали з-під завалів на сміттєзвалищі під Львовом

Про це голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив у Facebook.

"О 15 год. 36 хв. на сміттєзвалищі у с. Збиранка Львівської області знайдено тіло однієї особи. Наразі встановлено, що це один із трьох рятувальників, які опинилися під завалами. Пошукові роботи тривають", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі поблизу Львова сталася масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили рятувальники.

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В Департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації повідомили, що під завалами сміттєзвалища можуть перебувати четверо людей: троє рятувальників та еколог, працівник львівського комунального підприємства "Збиранка".

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Сьогодні Чечоткін повідомив, що на сміттєзвалищі знайдено тіла двох осіб.