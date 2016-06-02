Туреччина репатріювала 115 турків-месхетинців зі сходу України

Як повідомив кореспондентові УНІАН почесний консул Туреччини в Харкові Володимир Білий, сьогодні, 1 червня, о 20:30 з Міжнародного аеропорту "Харків" літак із репатріантами відправився до Туреччини.

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Білий уточнив, що літак відправився до аеропорту міста Муш. Повернуті з України турки-месхетинці будуть розселені у провінції Бітліс, де для них уже побудоване котеджне поселення.

Консул зазначив, що наступний етап репатріації турків-месхетинців із України планується здійснити у другій декаді серпня.

Як повідомляв УНІАН, в програму репатріації турецького уряду потраплять майже 5 тисяч турків-месхетинців, котрі проживають на території України.