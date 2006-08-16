Софія Ротару потерпає від одержимої фанатки

Всі ми знаємо про існування шалених прихильників, які приходять на кожний концерт своїх кумирів, які чергують під балконами їх домівок, та намагаються влізти в їх особисте життя. Але коли ця манія переростає в маніяцтво з погрозами, тоді дійсно стає страшно...

Софія Ротару вимагає покласти жінку, що загрожує їй та її родині, до психіатричної клініки на примусове лікування.

Останнім часом життя Софії Михайлівни перетворилася в моторошний жах. Куди б не виїжджала співачка на гастролі, її всюди супроводжувала Галина Стародубова, її фанатка. Спочатку «вірна» шанувальниця творчості Софії Михайлівни поводилася цілком приязно, дарувала квіти і лише зрідка просила пустити її за лаштунки, щоб поспілкуватися зі своїм кумиром. Але потім почався кошмар... Божевільна фанатка початку тероризувати Софію Михайлівну телефонними дзвінками, зриваючи концерти Ротару повідомленнями про закладені в залах бомбах.

Останньою краплею, що переповнила чашу терпіння популярної співачки, став дзвінок божевільної фанатки на телефон самої Софії Михайлівни. Озлоблена жінка прошипіла в трубку, що поріже ножем онуків співачки, якщо Ротару не погодиться на зустріч із нею.

Вкрай стурбована за життя своїх близьких, Софія Михайлівна звернулася по допомогу до МВС Росії. Співачка написала заяву на ім`я заступника голови МВС генерал-лейтенанта Андрія Новікова з проханням порушити кримінальну справу по факту загрози життю і відправити 34-річну Галину Стародубову на примусове психіатричне лікування.

Галину Стародубову співробітники тульської міліції вже затримували кілька разів. Останній арешт відбувся після того, як жінка заявила, що підірве літак, на якому співачка вилітатиме з аеропорту Шереметьєво. Тоді божевільну шанувальницю обвинуватили за ст. 207 КК РФ (свідомо облудне повідомлення про акт тероризму). У результаті Стародубову все-таки не притягли до кримінальної відповідальності, тому що, на думку тульських міліціонерів, не вистачало складу злочину.

Обозреватель з посиланням на Територія А