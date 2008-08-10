КРУ виявило махінацій на 30 млн. грн. на Сумщині

Під час будівництва автошляхів у Сумській області суми фінансових порушень становлять майже 30 млн. грн.

Такого висновку дійшли працівники КРУ за результатами перевірки стану використання бюджетних коштів та своєчасності повернення кредиту Службою автомобільних доріг у Сумській області, повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Досить серйозним порушенням фінансової дисципліни визнано оплату за державні кошти вартості товарів, робіт та послуг без здійснення тендерної процедури закупівель на суму близько 1,4 млн. грн., йдеться у повідомленні.

Чималі суми коштів становлять також порушення, що засвідчують завищення в обліку вартості активів (понад 24 млн. грн.) та їх заниження (понад 84 тис. грн).

За наслідками контрольного заходу на винних осіб складено протоколи про адміністративне правопорушення. Частину коштів уже відшкодовано.

Матеріали ревізії передані до управління СБУ в Сумській області.