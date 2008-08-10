МНС підбиває підсумки робіт на Західній Україні

Станом на 7.00 10 серпня в шести областях західного регіону (Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській та Тернопільській), які постраждали унаслідок стихійного лиха залишаються підтопленими 6 населених пунктів і 15 житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, триває виконання другого етапу ліквідації надзвичайної ситуації - проведення відновлювальних робіт.

За даними МНС, залишилося відновити водопостачання у одному населеному пункті, електропостачання – у одному н. п., газопостачання – у 36 н. п. Минулої доби у постраждалі населені пункти доставлено 1,2 т продуктів харчування, 51 тис. 396 л питної води.

Авіацією МНС та Міноборони протягом минулої доби здійснено 5 польотів, перевезено 15 осіб (бригади фахівців).

Продовжуються роботи по відкачуванню води з підтоплених будинків та криниць, розчищенню доріг та проїздів. Санітарно-епідеміологічною службою здійснюється постійний контроль за епідеміологічною обстановкою. Населення інформується про поточну обстановку та заходи, що вживаються для її нормалізації.

Державною гідрометеорологічною службою МНС забезпечено цілодобовий контроль рівнів води на річках, що дає змогу своєчасно реагувати на негативні зміни оперативної обстановки.

Всього до робіт залучено 15 тис. 167 осіб та 5 тис. 500 одиниць техніки сил цивільного захисту, МВС та Міноборони.