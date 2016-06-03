Під Харковом місцеві жителі перекрили трасу, вимагаючи її ремонту

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

За відомостями поліції, траса була перекрита активістами поблизу селища Безлюдівка Харківського району.

Читайте такожНа Закарпатті перевізники на дві години перекрили трасу Київ – Чоп (фото, відео)

"Акція мирна та санкціонована, триватиме до 10:00. Транспорт поки що пустили в обхід. Рух регулюється", - зазначили у поліції.

На час акції автомобілі переправлися по паралельним трасі вулицям.