Під Харковом місцеві жителі перекрили трасу, вимагаючи її ремонту
10:46, 03 червня 2016Суспільство
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Під Харковом місцеві мешканці перекривали трасу, що веде до Зміїва, вимагаючи її ремонту.
На час акції направляли автомобілі по паралельним трасі вулицям / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.
За відомостями поліції, траса була перекрита активістами поблизу селища Безлюдівка Харківського району.
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"Акція мирна та санкціонована, триватиме до 10:00. Транспорт поки що пустили в обхід. Рух регулюється", - зазначили у поліції.
На час акції автомобілі переправлися по паралельним трасі вулицям.
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