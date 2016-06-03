Під Харковом місцеві жителі перекрили трасу, вимагаючи її ремонту

10:46, 03 червня 2016
Суспільство
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 Під Харковом місцеві мешканці перекривали трасу, що веде до Зміїва, вимагаючи її ремонту.

Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

За відомостями поліції, траса була перекрита активістами поблизу селища Безлюдівка Харківського району.

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"Акція мирна та санкціонована, триватиме до 10:00. Транспорт поки що пустили в обхід. Рух регулюється", - зазначили у поліції.

На час акції автомобілі переправлися по паралельним трасі вулицям.

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