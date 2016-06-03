Невідомі зламали "Вело-СТО" у Харкові
Насос, який входив в комплект інструментів на безкоштовній "Вело-СТО" біля станції метро "23 Серпня", зламаний.
Про це повідомляє "Восточнный дозор" з посиланням на соціальні мережі.
"Поставили таку важливу для велосипедистів річ, сьогодні під'їхав - вже зламаний насос! Ну кому він заважав?!", - обурюється один з користувачів соцмереж.
Читайте такожУ Харкові невідомі побили громадського активіста
"Я ніколи не розумів людей, здатних на такі тупі вчинки. Тільки поставлять щось цікаве і гарне, і тут же ці олені що небудь намалюють або зламають", - підтримує автора поста інший користувач.
Нагадаємо, безкоштовна "Вело-СТО" з'явилася на Павловому Полі 27 травня. На ній одночасно може розміститися три велосипеда.
Першу "Вело-СТО" встановили у парку ім. Горького 18 вересня минулого року. Харківське "Вело-СТО" являє собою конструкцію з інструментами, на яку можна покласти особисті речі, наприклад рюкзак, і виконувати ремонт.