Невідомі зламали "Вело-СТО" у Харкові

Про це повідомляє "Восточнный дозор" з посиланням на соціальні мережі.

"Поставили таку важливу для велосипедистів річ, сьогодні під'їхав - вже зламаний насос! Ну кому він заважав?!", - обурюється один з користувачів соцмереж.

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"Я ніколи не розумів людей, здатних на такі тупі вчинки. Тільки поставлять щось цікаве і гарне, і тут же ці олені що небудь намалюють або зламають", - підтримує автора поста інший користувач.

Нагадаємо, безкоштовна "Вело-СТО" з'явилася на Павловому Полі 27 травня. На ній одночасно може розміститися три велосипеда.

Першу "Вело-СТО" встановили у парку ім. Горького 18 вересня минулого року. Харківське "Вело-СТО" являє собою конструкцію з інструментами, на яку можна покласти особисті речі, наприклад рюкзак, і виконувати ремонт.