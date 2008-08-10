Діти з Грузії приїхали в Артек

20:34, 10 серпня 2008
Суспільство
1187 0

Щоб підтримати дітей з потерпілих районів Прикарпаття

Відомий дитячий хореографічний ансамбль «Хорумі» з Грузії сьогодні відвідає Міжнародний дитячий центр «Артек» та виступить з концертною програмою у підтримку юних артеківців із Прикарпаття.

Як повідомляв УНІАН у прес-службі МДЦ «Артек», 28 дітей – танцюристів народного державного хореографічного ансамблю «Хорумі» виконають ряд популярних грузинських танців: аджарський, гірський, інтаурі, севсовський, мохері, танець з шаблями та «Картини старого Тбілісі».

Упродовж дня грузинські діти познайомляться з артеківцями та їхнім життям у таборі, відвідають музеї та пам’ятні місця Міжнародного дитячого центру.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter