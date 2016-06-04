На Одещині правоохоронці викрили онлайн-порностудію

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, цього тижня поліція спільно з прокуратурою Приморського району Одеси викрили злочинну групу, члени якої організували на території області порностудію і розповсюджували порнопродукцію через Інтернет.

Оперативними заходами правоохоронці встановили, що організували порностудію двоє одеситів, їхніми клієнтами були переважно іноземці.

Читайте такожУ Черкасах чиновник, який мав займатися дорогами, облаштував у кабінеті порностудію

"Жінка-організатор у режимі реального часу, через спеціалізовані форуми домовлялася з потенційними покупцями порноконтента за відповідну плату», - зазначили у відділі.

Організатор залучила «для роботи» чотирьох дівчат віком від 19 до 23 років.

Вона реєструвала їх на сайтах під «нік іменами». Надалі клієнт вибирав модель, яка працювала в приміщенні порностудії, обладнаному сучасною комп'ютерною технікою, і надавала сексуальні послуги в режимі он-лайн.

За словами начальника Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції підполковника поліції Юрія Виходця, в ході обшуку приміщення порностудії вилучена комп'ютерна техніка ноутбуки, вебкамери, мікрофони, які використовувалися для розповсюдження відео порнографічного характеру. Також вилучені носії з файлами порнографічного змісту.

«Наразі двом організаторам і моделям студії повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Проводяться подальші слідчі дії», - зазначив Виходець.