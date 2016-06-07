У МВС заявили про відмову деяких поліцейських захищати ЛГБТ-марш у Києві
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що окремі поліцейські відмовилися захищати Марш рівності, який повинен пройти у Києві 12 червня.
Про це повідомив радник глави МВС Іван Варченко, повідомляє "Вести".
"Поліція виконає свої обов'язки із забезпечення громадського порядку. Всі заяви - це особисте бачення окремих громадян, окремих поліцейських. Ми зацікавлені, щоб було менше провокацій. В тому числі і подібних", - сказав радник глави МВС Іван Варченко.
У свою чергу в прес-службі київської поліції також дали коментар з цього приводу.
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"Три людини - це ще не вся поліція", - сказала заступник глави прес-служби поліції Києва Ірина Левченко.
Сьогодні на сторінці Всеукраїнського союзу ветеранів АТО в Facebook з'явилося повідомлення, що співробітники Нацполіції відмовилися захищати учасників ЛГБТ-маршу в Києві. "Ми відмовляємося виконувати злочинні накази керівництва - бити патріотів (мова йде про радикалів в цілому і "Правий сектор" зокрема), які будуть протидіяти гей-параду", - йдеться у зверненні.
Як відомо, Марш рівності повинен пройти в столиці 12 червня. На захист учасників акції збираються задіяти 6,5 тисяч правоохоронців.