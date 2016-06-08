В Одесі прокуратура запобігла незаконному заволодінню землею на території парку "Меморіал 411-а батарея"

Судом скасовано право власності приватного підприємства на зазначене майно / hram-ua.com

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, за апеляційною скаргою прокуратури області наприкінці минулого тижня скасовано рішення Господарського суду області, яким було визнано дійсним договір купівлі-продажу 10 нежитлових будівель загальною площею понад 340 кв. м.

«Зазначені споруди розташовані на території парку «Меморіал 411-а батарея» на земельній ділянці площею понад 2 га та вартістю майже 31 млн грн», - відзначили у прес-службі.

Читайте такожВ Одесі колишньому співробітнику облпрокуратури повідомлено про підозру у привласненні чужого автомобіля

Крім того, як зазначили у відомстві, судом скасовано право власності приватного підприємства на зазначене майно. Однією з підстав для скасування рішення суду першої інстанції стали дві постанови Київського районного суду Одеси, якими громадянин визнаний винним у підробці документів, згідно з якими господарським судом визнано дійсним зазначену угоду.

«Більше того, встановлено, що об'єкти нерухомості, які були предметом розгляду господарським судом, ніколи не існували. Визнання в судовому порядку права власності на них було необхідно для заволодіння землею», - наголосили у прес-службі.

У прокуратурі повідомили, що зараз судом апеляційної інстанції прийнято нове рішення, яким приватному підприємству відмовлено у задоволенні позовних вимог.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня 2013 року прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння 2,3 га Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї.

8 квітня відбулася акція протесту проти забудови меморіалу. Її учасники стверджували, що історія зі спробами забудови меморіалу триває з 2006 року – тоді фірмі-забудовнику вдалося в судовому порядку довести, що на території меморіалу розташовані 3 гуртожитки, сараї та гаражі, що нібито належать їй та які насправді не існують. Одержавши під ці об'єкти землевідведення, фірма претендувала на кілька гектарів меморіалу.

Довідка УНІАН. Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї — меморіальний комплекс, присвячений героїчній обороні Одеси під час Другої світової війни. До складу комплексу входять музей, виставка військової техніки просто неба, батарея берегової оборони, великий засаджений дубами парк. Меморіал розташований на південній околиці Одеси та належить до Київського району.