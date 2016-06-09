Зниклий кримський татарин, від пошуків якого відмовилися окупанти, зірвався зі скелі

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв.

«Зараз повідомили тяжку новину. Зниклий 4 червня Джохар Мелясанов знаходиться в Ялтинському морзі. За попередньою версією, зірвався зі скелі. Щиро співчуття рідним і близьким», - йдеться в повідомленні.

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Раніше член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв заявив, що поліція відмовилася приймати заяву про зникнення студента 3 курсу Кримського федерального університету.

Мелясанов пішов з гуртожитку у Сімферополі 4 червня, з тих пір про його місцезнаходження було невідоме.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією на півострові почали затримувати кримських татар, почастішали обшуки в їх помешканнях, мечетях. Окупаційна влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і внесла його в перелік організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.