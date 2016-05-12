Нацрада взялася за телеканал, який показав промову Симоненка про "неонацистів" при владі та "бандерівщину" (відео)

Після моніторингу програм мовника, що здійснювалися 9 і 10 березня та 1 і 9 травня 2016 року, Нацрада призначила позапланову перевірку ТОВ "Гамма-консалтинг", власником якого є син одіозного політика.

Так, у змісті передач "Опозиційна думка" і "Наголос. Підсумки", учасником яких був Петро Симоненко, представлений лідером Лівого руху України, зафіксовано ознаки порушення вимог абзацу 14 ч.2 ст. 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", ч. 2 ст. 9 цього Закону і ч. 1 ст. 28 Закону України "Про інформацію".

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Під час обговорення питання голова Національної ради Юрій Артеменко сказав, що також до регуляторного органа з листом звернулася Служба безпеки України з проханням здійснити аналіз ефіру передач цього мовника.

Тому компанії призначено позапланову перевірку. Крім цього, регулятор звернеться до незалежних експертів для отримання висновків щодо наявності в ефірі мовника порушень чинного законодавства.

Нагадаємо, у Києві 9 травня телеканал "Гамма" показав промову лідера забороненої в Україні "КПУ" Петра Симоненка. У своїй пропагандистській промові політик згадав про "ленінські ідеї" та "Комуністичну партію", які, за його словами, і допомогли здобути перемогу у Другій світовій війні.

При цьому нинішню українську владу Симоненко назвав "неонацистами, що прийшли до влади після збройного перевороту".