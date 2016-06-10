Французькі поліцейські приїдуть в Україну для участі в розслідуванні по організації терактів на Євро-2016

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Служби безпеки України генерал Василь Грицак сьогодні на відкритті першої в країні громадської приймальні СБУ.

Читайте такожГрицак розповів про затриманого в Україні француза, який планував теракти на Євро-2016

«Найближчим часом до нас приїдуть фахівці з Генеральної прокуратури Франції. До нас надійшло клопотання про надання правової допомоги – вони просять ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Вони візьмуть участь у процесуально-слідчих діях із заарештованим громадянином Франції», - сказав Грицак.

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ в грудні 2015 року в поле зору контррозвідників потрапив громадянин Франції, який під час перебування на сході України намагався встановити контакти з українськими військовими під виглядом волонтерської допомоги. Француз негативно висловлювався про діяльність свого уряду щодо масової еміграції іноземців у Франції, поширення мусульманства і глобалізації світу. Також він повідомив про бажання здійснити низку терактів на знак протесту.

У квітні 2016 року терорист знову прибув до України, і під контролем СБУ провів тестування зброї та вибухівки, призначених для здійснення терактів під час проведення у Франції Євро-2016.

Наприкінці травня співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали громадянина Франції в пункті пропуску «Ягодин-авто» при спробі контрабандою провезти через державний кордон зброю і вибухівку.