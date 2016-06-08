СБУ опублікувала записи розмов француза, який планував теракти на Євро-2016 (аудіо)

Відповідний запис з'явився на YouTube-каналі Служби безпеки України.

У цьому ролику француз "Муто" розмовляє ламаною англійською нібито з громадянином України.

Громадянин Франції, звертаючись до українця, говорить: "Моя мета - провести деяку операцію, яка зачепить кожного француза. Ми проведемо невелику місцеву операцію, оскільки у нас буде маленька група. Якщо ти хочеш, не можу підібрати слово, бути корисним".

Читайте такожГрицак розповів про затриманого в Україні француза, який планував теракти на Євро-2016

Далі він розповідає про планування одночасного підриву десятків автомобілів у Франції. При цьому, за словами француза, краще провести "дві операції одразу".

Крім того, під час розмови йдеться про велику кількість вибухівки. "Муто" говорить про 15 цілей для підриву у Парижі, зокрема, центральну податкову інспекцію та "маленький міст".

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України затримала терористичне угруповання, яке готувало 15 терактів у Франції під час Чемпіонату Європи з футболу 2016 року.

За даними СБУ, планувалися підрив мечеті, синагоги, адмінбудівель у Франції під час Євро-2016. Підозрюваний був незадоволений політикою своєї країни щодо міграції, глобалізації та мусульманства.