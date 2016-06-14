ЗМІ: Сьогодні може відбутися обмін Солошенка і Афанасьєва
У вівторок, 14 червня, відбудеться обмін двох українців Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенко, яких незаконно утримують в Росії.
Про це в коментарі DT.UA повідомило джерело в Адміністрації президента України.
За його даними, поки що точно невідомо, кого саме Україна видасть натомість російській стороні. Ця інформація з'явиться вже вранці. Але одним з фігурантів обміну є якась одеситка. Швидше за все, мова йде про осіб, які є обвинуваченими у справі про події 2 травня 2014 року в Одесі.
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Обмін запланований на середину вівторка. Але джерело повідомляє, що термін може зсуватися. Буде застосовуватися та ж схема, що й при обміні Надії Савченко на російських ГРУшников, коли українку і росіян одночасно доставили на батьківщину літаками.
Нагадаємо, 29 травня президент України Петро Порошенко повідомив про попередні домовленості з Кремлем про звільнення Юрія Солошенко і Геннадія Афанасьєва.