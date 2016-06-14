Мама політв'язня Афанасьєва прибула до Києва: чекає на обмін сина
Мати засудженого в Росії кримчанина Геннадія Афанасьєва Ольга приїхала до Києва і чекає на повернення сина в Україну.
За її словами, вона не знає жодних подробиць того, коли точно має відбутися запланований обмін, але сподівається побачити сина вже у вівторок, повідомляє Крим реалії.
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«Мені сказали приїхати в Київ, якщо я тут перебуваю, це вже про щось говорить», – сказала мама Афанасьєва.
Як повідомляв УНІАН, про можливий обмін українських політв'язнів в РФ українців Афанасьєва та Юрія Солошенко, повідомила газета «Дзеркало тижня», посилаючись на джерело в АП України. За інформацією видання, повернення українців на Батьківщину повинно відбутися у вівторок, 14 червня, в першій половині дня.
Нагадаємо, 29 травня президент України Петро Порошенко повідомив про попередні домовленості з Кремлем про звільнення Солошенка і Афанасьєва.
Афанасьєв засуджений у РФ до 7 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі. 73-річного Солошенка в Росії засудили до 6 років ув'язнення за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.