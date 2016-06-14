У Міносвіти розповіли, як українські виші за хабарі видають дипломи студентам-іноземцям

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді з ректорами вишів заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

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За її словами, з таких студентів-іноземців створюють окремі групи, вони за хабарі здають сесії і так само отримують дипломи.

Міністр сказала, що вже навіть отримувала скарги на таку ситуацію з боку послів іноземних держав, оскільки за кордоном вже відомо про це явище, і таких випускників вишів на їхній батьківщині ніхто не хоче брати на роботу.

«Оце така історія. І в нас буде спеціальна нарада в міністерстві з цього приводу, і дехто з вас (ректорів — УНІАН), мабуть, на неї буде запрошений. Це величезні репутаційні ризики для України», - зазначила Гриневич.

Вона зауважила, що «з таких студентів ніхто і не вимагає вчитися, головне - щоб вони сплачували за навчання та платили хабарі». За її даними, в Україні вже навіть з`явилися фірми, які допомагають студентам-іноземцям, які не хочуть вчитися, влаштуватися на таку форму “навчання».

«Порозводилось фірм, які на цих людях заробляють, які їх начебто зустрічають, супроводжують, платять хабарі. Але насправді - це спрут навколо цієї системи», - вважає міністр освіти і науки України.