На Одещині затримали голову селища, що вимагав хабар у 200 тисяч
15 червня завдяки спільним заходам прокуратури Одеської області та УСБУ в Одеській області викрито голову однієї з селищних рад Іванівського району на одержанні хабара у 110 тисяч гривень.
Про це йдеться у повідомленні прокуратури Одещини.
Керівник органу місцевого самоврядування вимагав від громадянина 200 тисяч гривень за прийняття рішення щодо передачі у власність двох земельних ділянок фізичним особам.
Кошти передавались частинами у декілька етапів у ході особистих зустрічей. Під час отримання головою селищної ради траншу у 90 тисяч гривень його затримали правоохоронці.
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Відкрито провадження за ч.3 ст.368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління ГУ НП в Одеській області.
Як повідомив у Facebook начальник регіонального главку поліції Гіоргі Лорткіпанідзе, затриманий - голова Радісненської селищної ради.
Він вимагав хабар за незаконне виділення двох земельних ділянок у селищі Радісне.