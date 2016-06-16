На Одещині затримали голову селища, що вимагав хабар у 200 тисяч

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Одещини.

Керівник органу місцевого самоврядування вимагав від громадянина 200 тисяч гривень за прийняття рішення щодо передачі у власність двох земельних ділянок фізичним особам.

Кошти передавались частинами у декілька етапів у ході особистих зустрічей. Під час отримання головою селищної ради траншу у 90 тисяч гривень його затримали правоохоронці.

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Відкрито провадження за ч.3 ст.368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління ГУ НП в Одеській області.

Як повідомив у Facebook начальник регіонального главку поліції Гіоргі Лорткіпанідзе, затриманий - голова Радісненської селищної ради.

Він вимагав хабар за незаконне виділення двох земельних ділянок у селищі Радісне.