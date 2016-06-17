Поліція озвучила нові подробиці ДТП у Василькові, внаслідок якої загинули двоє дітей

Судово-медична експертиза встановила, що вміст алкоголю у крові затриманого 25-річного місцевого жителя на момент скоєння злочину склав 1,8 проміле, йдеться у повідомленні прес-служби поліції Київської області.

"Чоловік вживав спиртні напої на роботі, після чого вдома взяв автомобіль "ВАЗ" та відправився на автомийку. На великій швидкості, яка наразі встановлюється слідством, він з’їхав на узбіччя, де збив на смерть двох дівчаток 10-12 років", - заявили в Нацполіції.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286(порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня у місті Васильків водій "ВАЗа" не впорався з керуванням і на великій швидкості з’їхав на узбіччя, де збив на смерть двох дівчаток 10-12 років.

Після ДТП місцеві жителі накинулись на чоловіка і намагались вчинити над ним розправу.