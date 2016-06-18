Масове отруєння в Ізмаїлі взялася розслідувати поліція, заклади харчування та ринки закривають

Про це йдеться у повідомленні Ізмаїльського відділу поліції.

За даними, які наводять правоохоронці, станом на 18 червня до лікарні госпіталізовано близько 200 осіб, з них 134 дитини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

Всі постраждалі, серед яких основна частина дітей, які звернулися до Ізмаїльської інфекційної лікарні за допомогою, скаржилися на нудоту, блювоту, підвищення температури і розлад шлунку. Після обстеження громадян медики винесли попередній діагноз «гостра кишкова інфекція». Люди продовжують звертатися за допомогою до медиків з подібними симптомами.

Враховуючи те, що в приміщенні інфекційної лікарні всі ліжко-місця зайняті для громадян, що звернулися за допомогою, додатково відкриваються пункти надання першої медичної допомоги на базі шкіл міста, куди завозяться ліжка для госпіталізації хворих.

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"У зв'язку з ситуацією в місті, весь особовий склад Ізмаїльського відділу поліції був піднятий по тривозі. У складі мобільних груп, автопатрулів та піших нарядів поліцейські об'їжджають всі питні заклади міста, місця стихійної торгівлі, ринки, пояснюючи громадянам, що торгівля овочами, фруктами, молочною продукцією та іншими продуктами, що швидко псуються, заборонена. Дана профілактика буде проводитися до особливого розпорядження, оскільки кількість хворих продовжує зростати", - розповів начальник ізмаїльської поліції Олександр Суржик.

За його словами, правоохоронці сподіваються на свідомість усіх громадян і на глибоке розуміння ситуації в місті, підтримку і сприяння з боку населення вимушено вжитим заходам.

В свою чергу мер Ізмаїла Андрій Абрамченко повідомив, що у місті оголошено надзвичайну ситуацію, і потрібно з розумінням ставитися до дій, зокрема, поліції.

"У місті введено надзвичайну ситуацію, пов'язану зі спалахом кишково-вірусної інфекції. Проводяться заходи щодо виявлення локалізації. Прошу з розумінням поставитися до дій поліції, прикордонної служби та співробітників виконкому. Переконливе прохання дотримуватися санітарних норм", - написав він.

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Абрамченко також спростував чутки, що місто через надзвичайну ситуацію "закриють".

"Місто не закривається. Ми закриваємо тільки об'єкти громадського харчування, а також ринки - центральний, тимчасові і стихійні. Об'єкти торгівлі продовжують функціонувати", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, за даними міської влади, з початку спалаху кишкової інфекції до лікувальних установ району та міста звернулася 201 особа, з них 119 – діти. Стан усіх, за даними медиків, - середнього ступеня тяжкості.

В місті сьогодні, зокрема, триває подворовий обхід приватного сектору комунальниками, які знезаражують воду.

Припускають, що після сильних зливових дощів, що пройшли 14 червня, сталося підтоплення приватних колодязів, а також часткове руйнування туалетів у приватному секторі, в результаті чого й виник спалах захворювання на кишкову інфекцію серед населення міста Ізмаїла і села Броска Ізмаїльського району.