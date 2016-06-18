Кількість хворих на кишкову інфекцію в Ізмаїлі перевищила 200, більшість - діти

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Ізмаїла Андрій Абрамченко, з початку спалаху кишкової інфекції до лікувальних установ району та міста звернулася 201 особа, з них 119 – діти (в тому числі двоє – у віці до одного року).

Стан усіх, за даними медиків, - середнього ступеня тяжкості. Акцентується, що всіх хворих дітей лікуватимуть винятково в стаціонарі.

Серед захворілих четверо дорослих – жителі села Броска.

Відзначається, що сьогодні триває подворовий обхід приватного сектору. Працівники КП "Житлосервіс-2" отримали інструктаж і необхідну кількість дезпрепаратів (2 тисячі доз), щоб виконати роботу.

За словами мера Ізмаїла Андрія Абрамченка, у приміщенні середньої школи №9 міста буде розгорнуто додаткові ліжко-місця - прямо в навчальних класах. Як резерв розглядається школа №10.

Станом на суботу, 18 червня, в стаціонарах міста і району є ще близько додаткових 80 ліжко-місць.

"Потреба в медикаментах (розчинах, крапельницях тощо) забезпечена повністю. Закрито для відвідування перинатальний центр. Допомогу Ізмаїлу готова надати область: заступник губернатора запевнив, що область готова в разі необхідності направити машину для транспортування важких хворих до Одеси", - наголосив мер.

Причина захворюваності поки не встановлена. Як зазначив Абрамченко, медики стверджують, що за результатами аналізів нічого не висіялося, і припускають вірусологічну спрямованість. Передбачається, що під удар потраплять здебільшого діти.

"У дорослих є імунітет, а діти не стикалися з цією інфекцією", - пояснив Абрамченко.

Він зазначив, що головне завдання – обмежити перебування великої кількості людей в конкретних точках (тому в Ізмаїлі закривають ринки і пункти громадського харчування), обмежити реалізацію продуктів на стихійних і тимчасових ринках (це пов'язано з овочами, які могли перебувати на підтоплених ділянках). Також в даний час влада обмежує перебування людей біля стоячих водойм.

"Ми готові оплатити будь-який обсяг препаратів – гроші у міста є. Нам потрібні фахівці. Ми відкликаємо з відпусток лікарів (насамперед, педіатрів) – четверо вже приступили до роботи. Місто бере на себе проживання й харчування приїжджих фахівців. Ситуація важка і складна", - наголосив Абрамченко.

Він додав, що вода надходитиме безперебійно. Хлорування води, що подається в місто, збільшено втричі. Згідно з висновком експертів, її якість задовільна.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській обласній державній адміністрації інформували, що станом на 18.00 17 червня до лікувальних установ Ізмаїла та Ізмаїльського району звернулись за медичною допомогою 82 особи (з них 57 - діти) з ознаками розладів шлунково-кишкового тракту.

Припускають, що після сильних зливових дощів, що пройшли 14 червня, сталося підтоплення приватних колодязів, а також часткове руйнування туалетів у приватному секторі, в результаті чого й виник спалах захворювання на кишкову інфекцію серед населення міста Ізмаїла і села Броска Ізмаїльського району.