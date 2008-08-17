Прокуратура проводить перевірку ДТП за участю працівника ДАІ

Прокуратура Івано-Франківська проводить перевірку за фактом ДТП в Івано-Франківську 13 серпня за участю працівника Управління ДАІ УМВС в Хмельницькій області, який збив жінку.

Про це повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня в Івано-Франківську під автомобіль потрапила 21-річна жінка, яка у невстановленому місці раптово вибігла на проїжджу частину. Потерпілу було доставлено до лікарні. У неї виявлено закритий перелом правої плечевої кістки і забій грудини.

Працівник УДАІ УМВС України в Хмельницькій області перебуває на Івано-Франківщині у службовому відрядженні у складі екіпажів дорожньо-патрульної служби з інших областей, які несуть службу з організації дорожнього руху в регіоні, що постраждав внаслідок повені.