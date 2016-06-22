Влада анексованого Криму закликає жителів запасатися дровами
Підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму закликає жителів півострова вже зараз запасатися дровами для опалення, не чекаючи ажіотажного попиту.
Про це заявив заступник призначеного Москвою голови півострова Микола Янакі, передає Крим.Реалії.
«Уряд республіки закликав жителів Криму почати закуповувати дрова паливні у найкоротші терміни і не очікувати ажіотажного попиту», – зазначив він.
Читайте такожВ окупованій Євпаторії пляж під покровом ночі заливають бетоном (відео)
За словами Янакі, в поточному році надано доручення так званій місцевій владі провести закупівлі дров паливних якомога раніше.
«Я дав доручення муніципалітетам до 1 липня надати інформацію про школах, дитячих садках, про ФАПах та лікарнях, які опалюються дровами, щоб вони вже зараз почали закупівлю твердого палива», – сказав Микола Янакі.
У анексованому Росією Криму взимку 2015 року дрова перейшли в категорію дефіцитних товарів, черга на їх купівлю була розписана до 2017 року. Російська влада півострова закликала місцевих жителів обмежити купівлю дров або використовувати вугілля.