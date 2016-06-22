Влада анексованого Криму закликає жителів запасатися дровами

Про це заявив заступник призначеного Москвою голови півострова Микола Янакі, передає Крим.Реалії.

«Уряд республіки закликав жителів Криму почати закуповувати дрова паливні у найкоротші терміни і не очікувати ажіотажного попиту», – зазначив він.

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За словами Янакі, в поточному році надано доручення так званій місцевій владі провести закупівлі дров паливних якомога раніше.

«Я дав доручення муніципалітетам до 1 липня надати інформацію про школах, дитячих садках, про ФАПах та лікарнях, які опалюються дровами, щоб вони вже зараз почали закупівлю твердого палива», – сказав Микола Янакі.

У анексованому Росією Криму взимку 2015 року дрова перейшли в категорію дефіцитних товарів, черга на їх купівлю була розписана до 2017 року. Російська влада півострова закликала місцевих жителів обмежити купівлю дров або використовувати вугілля.