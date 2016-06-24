Філатов: постраждалі від нічної пожежі в Дніпрі отримають матеріальну допомогу

За його словами, відновлення даху будинку розпочнеться вже завтра. Мешканці п’ятиповерхівки отримають матеріальну та психологічну підтримку. Нині на місці працює комісія виконкому міськради та профільні заступники міського голови.

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Як відомо, будинок на проспекті Яворницького почав горіти близько третьої ночі – зайнялося 1000 кв. м даху. Пожежі присвоїли п’ятий – найвищий – ранг складності. Міський голова Дніпра Борис Філатов, який вночі прибув на місце події, відзначив чітку взаємодію пожежників і патрульної поліції, представники якої допомагали вогнеборцям евакуювати людей. На щастя, обійшлося без жертв.

Пожежу гасили понад 3 години. Для цього задіяли всі пожежні екіпажі Дніпра. Причини наразі встановлюють. Одна з версій – коротке замикання.

«Я хочу подякувати всьому особистому складу ДСНС, пожежникам і патрульній поліції. Люди працювали і зробили неможливе. Я вирішив нагородити за підсумками ліквідації цієї пожежі особистий склад патрульної поліції та пожежників, які найбільше відзначилися, міською медаллю «Захисник Вітчизни», – зазначив очільник Дніпра. Очікується, що нагороди отримають восьмеро ДСНСівців і семеро поліцейських.

Разом з тим, за інформацією міського голови, наразі жоден з мешканців будинку не звернувся по допомогу щодо проживання. Однак міська влада підготувала 5 кімнат в гуртожитку на випадок, якщо комусь знадобиться прихисток. Крім того, за словами мера, створюється комісія, щоб надати людям матеріальну допомогу. Борис Філатов заявив, що клопотатиме перед виконкомом і міською радою, щоб сума матеріальної допомоги постраждалим складала щонайменше 10 тис грн.