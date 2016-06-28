В Одесі затримали підозрюваних у нелегальному виготовленні та реалізації вибухових пристроїв

Як повідомили УНІАН в прес-службі УСБУ в Одеській області, операцію по затриманню проводили наприкінці минулого тижня співробітники регіонального управління Служби безпеки та Військової прокуратури.

«Правоохоронці встановили, що військовослужбовець ЗСУ разом зі спільником конструювали вибухові пристрої, закамуфльовані під мобільні телефони і флешки. Активація вибухівки здійснювалася дистанційно», - відзначили в прес-службі.

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Згідно з оперативними даними, зловмисники планували продати свої пристрої особам, які використовували б «товар» для дестабілізації ситуації в Миколаївській і Одеській областях.

Співробітники спецслужби затримали виробників в Миколаєві. У підозрюваних був при собі екземпляр одного з вибухових пристроїв. Як додали в прес-службі, під час обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили лабораторію, в якій виготовлялася вибухова суміш, а також деталі для виготовлення вибухових пристроїв.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство. Перевіряється коло контактів затриманих.