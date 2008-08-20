В Україні збережеться суха, спекотна погода

Завтра в Україні опади не очікуються, вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 26-31°; у південній, східній частині та на Дніпропетровщині вночі 17-22°, вдень 31-36°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 22-23 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах вдень окремі грозові дощі. Вітер північний з переходом на східний, 5-10 м/с, 23 серпня в Карпатах місцями пориви південного вітру 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30° (у Карпатах вночі 7-12°, вдень 17-22°); у південній, східній частині та на Дніпропетровщині вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 31-36°.

24 серпня у західних, а вдень місцями і в північних та центральних областях короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.

25 серпня короткочасні дощі, місцями грози, лише у східних областях, Криму та Приазов`ї переважно без опадів

Температура вночі 15-22° (25 серпня у західних областях 10-14°); вдень 26-32° (24 серпня у південній та східній частині 31-36°), у західних, а 25 серпня і у північних областях 19-25°.

У Києві у четвер опади не очікуються. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 30°.

По області - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 26-31°.

22-23 серпня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

24-25 серпня - короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі 24 серпня переважно без опадів. Температура вночі 15-19°; вдень 24 серпня 26-31°, 25 серпня 19-25°.