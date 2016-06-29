Посольство України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Стамбула

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Туреччині в "Твіттері". "Враховуючи теракт 28 червня 2016 року в аеропорту Стамбула, настійно рекомендуємо громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Стамбулу", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСеред жертв теракту у Стамбулі є українка – МЗС

Раніше в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомили, що серед жертв теракту в Стамбулі є українка.

За останніми даними, кількість загиблих складає щонайменше 36 осіб, ще 147 - постраждали. Серед поранених також є громадянин України. В даний час тіла 27 загиблих упізнані, 13 з них передано родичам. Інформація про 180 постраждалих, що раніше розповсюджувалася турецькими ЗМІ, не підтвердилася.

Атаки на аеропорт скоїли троє смертників. Відповідальність за напад поки ніхто на себе не взяв.