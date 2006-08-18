Азаров про пріоритети роботи ДПАУ

Міністерство фінансів розраховує на співпрацю з Податковою адміністрацією і чекає від неї законодавчих і організаційних пропозицій з питань подальшої роботи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінфіну, про це перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявив, виступаючи сьогодні на розширеному засіданні колегії Державної податкової адміністрації України (ДПАУ).

За словами М.АЗАРОВА, ДПА відстає від показників виконання надходжень до бюджету за серпень порівняно з іншими роками. Саме тому Податкова повинна переглянути стиль своєї роботи і „пожвавити” її, вважає перший віце-прем`єр-міністр.

Найперспективнішим шляхом наповнення бюджету є добровільна сплата податків, вважає він. Це напрям, наголосив М.АЗАРОВ, є ключовим у процесі здійснення модернізації податкової служби.

Створення клімату довіри між податковою службою і бізнесом і впровадження ефективної системи консультаційного обслуговування платників податків є одним із пріоритетних напрямів, зазначив перший віце-прем`єр-міністр. Тому необхідно створити єдиний інформаційний центр для платників податків і центр електронного обміну податкових накладних між ДПА і платниками податків.

Крім того, перший віце-прем`єр-міністр сказав, що зараз важливо налагодити роботу з великими платниками податків і максимально послабити податковий тиск на середній і малий бізнес.

На завершення свого виступу М.АЗАРОВ зазначив, що ДПАУ, Держмитслужба, ГоловКРУ, Держказначейство – це ланки одного ланцюга, і повинні працювати узгоджено з використанням єдиної інформаційної бази.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного казначейства України, на 1 серпня 2006 року до загального фонду державного бюджету, за оперативними даними, надійшло 50 млрд. 630,4 млн. грн., що складає 101,2% плану на січень-липень поточного року (план – 50 млрд. 047,0 млн. грн.).

Довідка УНІАН. Законом України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”, з урахуванням внесених змін, доходна частина Державного бюджету України затверджена в обсязі 125 млрд. 785,1 млн. грн., в т.ч. доходи загального фонду - 96 млрд. 564,4 млн. грн. і спеціального фонду – 29 млрд. 220,7 млн. грн.