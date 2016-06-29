Під Одесою з'явився сонячний годинник, на якому зображені пам'ятки України (фото)

Цього разу майстри викували сонячний годинник, передає місцевий сайт 048.

На годиннику зображені всі найяскравіші пам'ятки України.

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Зазначається, що такий подарунок був зроблений містечку до Дня Конституції України.

Нагадаємо, 28 червня в Україні відзначали 20-ту річницю з моменту, як чинна Конституція країни вступила в силу.