Мешканка Житомира, що викинула новонароджене немовля на смітник, отримала умовний термін (фото, відео)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прокуратурі Житомирської області, 30 липня Корольовський районний суд Житомира засудив жінку до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном у 2 роки.

На суді Шкуріхіна розкаялася у скоєному злочині та висловила бажання дбати про свою дитину.

Водночас на суді прозвучало, що у службі в справах дітей не вважають, що жінка тепер має якісь права на дитину, якої намагалася позбутися, та мало не вбила.

Суд прийняв рішення, що знайдена дівчинка залишиться у новій сім'ї, в якій її вдочерили.

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Як повідомляв УНІАН, 17 січня у Житомирі поліція затримала 32-річну матір, яка, народивши вдома дитину, викинула її на смітник. Новонароджену дівчинку врятували перехожі, які викликали медиків і правоохоронців.

Богунський районний суд Житомира 26 січня виніс ухвалу про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Було розпочато досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

Жінка виховує ще двох синів, віком 12 та 2 років.