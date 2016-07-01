Колишній політв'язень Афанасьєв показав "прощальний подарунок" від Росії перед звільненням
Звільнений з ув'язнення в Росії українець Геннадій Афанасьєв продемонстрував травму, яку він отримав у російській в'язниці напередодні звільнення.
Відповідну фотографію Афанасьєв оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.
"Це для тих, хто не розуміє, чому необхідно боротися за звільнення політв'язнів. Чому ми хворіємо і як лікують нас в тюрмах РФ. Які знущання ми на собі відчуваємо. Ось яскравий приклад... Можна сказати, прощальний подарунок від Росії", - написав він.
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Як повідомлялося, Афанасьєв повернувся в Україну з російського полону 14 червня. Його разом з Юрієм Солошенком обміняли на одеситів Олену Глищинську і Віталія Діденка, яких звинувачують в сепаратизмі. В Росії 26-річному Афанасьєву інкримінували створення на території Криму терористичної групи, його засудили у 2015 році до семи років ув'язнення.