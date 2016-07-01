Львівська міськрада погодила участь міста у боротьбі за "Євробачення-2017"

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні, 1 липня, на сесійному засіданні проголосував 41 депутат.

Заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка визнали уповноваженою особою у поданні заявки на відбір міста та арени для підготовки і проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення».

Як повідомив Москаленко, наразі міська рада тільки подає заявку на участь у відборі для проведення пісенного конкурсу, а також запит на отримання специфікації та технічних вимог щодо проведення конкурсу.

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«Говорити по приміщення рано. Це може бути «Арена Львів» або інші», – додав заступник міського голови.

Львівська міська рада має подати заявку до 8 липня.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала перемогла на конкурсі «Євробачення 2016», що відбувся 14 травня у Стокгольмі. Вона виступила з піснею «1944», в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Таким чином, наступний конкурс «Євробачення-2017» прийматиме Україна.

Мери Києва, Одеси, Дніпра і Львова заявили про готовність провести конкурс у своїх містах.

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Конкурс з відбору міста, в якому проводитиметься «Євробачення-2017», відбудеться в чотири етапи: перший етап - 24 червня-8 липня; другий - 8 липня-15 липня; третій - 18 липня-22 липня. Переможця буде оголошено 1 серпня.