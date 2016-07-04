З'явилося відео замаху на скандального екс-наркополіцейського Киву
В інтернеті з'явилося відео з камери спостереження, на якому зафіксовано момент замаху на екс-наркополіцейського, кандидата в народні депутати України Іллю Киву.
Відеозапис опублікований на YouTube-каналі сайту Інформатор.
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На кадрах можна побачити спалахи від влучання куль в автомобіль, а також вибух.
Раніше Кива повідомив, що його машину обстріляли і кинули гранату.
"О 22:40 до головного управління Національної поліції України в Херсонській області звернувся кандидат у народні депутати України Ілля Кива і повідомив про те, що його машину обстріляли невідомі кинули гранату, яка вибухнула", - йшлося у повідомленні МВС.
Пізніше в поліції повідомили, що в автомобіль Киви стріляли з автоматичної зброї. Постраждалих немає.
На кандидата у народні депутати в окрузі №183 Іллю Ківу скоєно замахhttps://t.co/m5sxeBXSED#терміновоpic.twitter.com/b1HU9I9uy4— МВС України (@MVS_UA) July 3, 2016