З'явилося відео замаху на скандального екс-наркополіцейського Киву

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На кадрах можна побачити спалахи від влучання куль в автомобіль, а також вибух.

Раніше Кива повідомив, що його машину обстріляли і кинули гранату.

"О 22:40 до головного управління Національної поліції України в Херсонській області звернувся кандидат у народні депутати України Ілля Кива і повідомив про те, що його машину обстріляли невідомі кинули гранату, яка вибухнула", - йшлося у повідомленні МВС.

Пізніше в поліції повідомили, що в автомобіль Киви стріляли з автоматичної зброї. Постраждалих немає.