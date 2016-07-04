Невідомі обстріляли і кинули гранату в машину Киви - МВС

00:43, 04 липня 2016
Суспільство
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Екс-керівник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції, кандидат у народні депутати Ілля Кива повідомив, що його машину обстріляли і кинули гранату.

mvs.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

"О 22:40 до Головного управління Національної поліції України у Херсонській області звернувся кондидат у народні депутати України Ілля Кива та повідомив про те, що його машину обстріляли невідомі і кинули гранату, яка вибухнула", - йдеться в повідомленні.

Наразі обставини інциденту розслідуються.

Згодом в поліції повідомили, що в автомобіль Ківи стріляли з автоматичної зброї. Постраждалих немає.

Раніше УНІАН повідомляв, що в машину народного депутата Володимира Парасюка кинули гранату. За словами нардепа, він начебто бачив, як невідома особа кинула предмет, схожий на гранату.

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