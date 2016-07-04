Невідомі обстріляли і кинули гранату в машину Киви - МВС
Екс-керівник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції, кандидат у народні депутати Ілля Кива повідомив, що його машину обстріляли і кинули гранату.
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
"О 22:40 до Головного управління Національної поліції України у Херсонській області звернувся кондидат у народні депутати України Ілля Кива та повідомив про те, що його машину обстріляли невідомі і кинули гранату, яка вибухнула", - йдеться в повідомленні.
Наразі обставини інциденту розслідуються.
Згодом в поліції повідомили, що в автомобіль Ківи стріляли з автоматичної зброї. Постраждалих немає.
На кандидата у народні депутати в окрузі №183 Іллю Киву скоєно замахhttps://t.co/m5sxeBXSED#терміновоpic.twitter.com/b1HU9I9uy4— МВС України (@MVS_UA) July 3, 2016
Раніше УНІАН повідомляв, що в машину народного депутата Володимира Парасюка кинули гранату. За словами нардепа, він начебто бачив, як невідома особа кинула предмет, схожий на гранату.