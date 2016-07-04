Невідомі обстріляли і кинули гранату в машину Киви - МВС

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

"О 22:40 до Головного управління Національної поліції України у Херсонській області звернувся кондидат у народні депутати України Ілля Кива та повідомив про те, що його машину обстріляли невідомі і кинули гранату, яка вибухнула", - йдеться в повідомленні.

Наразі обставини інциденту розслідуються.

Згодом в поліції повідомили, що в автомобіль Ківи стріляли з автоматичної зброї. Постраждалих немає.

На кандидата у народні депутати в окрузі №183 Іллю Киву скоєно замахhttps://t.co/m5sxeBXSED#терміновоpic.twitter.com/b1HU9I9uy4 — МВС України (@MVS_UA) July 3, 2016

Раніше УНІАН повідомляв, що в машину народного депутата Володимира Парасюка кинули гранату. За словами нардепа, він начебто бачив, як невідома особа кинула предмет, схожий на гранату.