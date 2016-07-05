Грицак: активна фаза розслідування справи незаконного видобутку бурштину тривала з квітня

Про це він сказав на брифінгу журналістам у Рівному, який транслювався на телеканалі "112-Україна".

"Починаючи з квітня завдяки спільній фактично оперативній співпраці Служби безпеки головного управління "К" і управління захисту державної економіки Нацполіції... з квітня місяця активна фаза розслідування відбулася місцевими засобами усіх трьох правоохоронних органів", - заявив Грицак.

Водночас він додав, що слідчі військової прокуратури зареєстрували провадження.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Юрій Луценко та голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляють про затримання п'ятьох осіб у Рівненській області у справі про незаконний видобуток бурштину