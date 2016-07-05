Депутат Заманський, який знущався над пенсіонеркою у Дніпрі, виїхав до Ізраїлю - ЗМІ (відео)

Сам фігурант скандалу зараз перебуває в Ізраїлі, а коментує події через соціальні мережі, йдеться в сюжеті ТСН.

"Ті, хто обрізав відео, скинув останню частину в інтернет і хоче розвести мене на гроші – нехай знають, нічого у вас не вийде! Всім, хто вірить – спасибі! А хто не вірить – ну і не треба. Для себе я знаю, хто винен! І моя совість чиста!", - заявив депутат.

Із соцмереж видно, що чоловік тривалий час займається бізнесом, відпочиває в 5-зіркових готелях, катається на дорогих авто й іноді грає в пейнтбол разом з однопартійцями – колишніми регіоналами.

Заманський демонструє специфічне почуття гумору: під час розстрілів на Майдані пропонував задешево розмістити там рекламу, а то і купити квартиру.

"Він приходив, але такого не було. Привіталися, посміхнулися – і пішов", - кажуть у Соборній райраді. Там про скандал за участю Заманського дізналися з інтернету. Запевняють, що від депутата такого не чекали – з колегами він завжди поводився коректно.

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Його поведінку обіцяють винести на засідання комісії з депутатської етики. "Звичайно, несподіванка. Особливо у нас. У нас інтелігентний район, я сам депутат трьох скликань – такого у нас не було. І не хотілося б, щоб таке було в майбутньому. Будемо обговорювати, тому що це неправильно", - заявив голова Соборної райради Артем Тімарев.

Чи займе Заманський своє крісло знову на наступній сесії – поки невідомо. "Оппоблок" вже заявив про те, що виключає депутата з лав своєї партії. Поведінку скандаліста обговорили без нього. Бо, кажуть, депутат не виходить на зв'язок.

"Це хуліганський вчинок, тому ми виключили його з партії за неналежну поведінку", - розповіла голова Дніпровської міської організації "Опозиційного блоку" Людмила Селіванова.

Незважаючи на позицію партійного керівництва, друзі та однодумці Заманського в соцмережах висловлюють йому підтримку і шкодують, що партія втрачає таких людей. Рішення про продовження роботи Заманського в окрузі буде прийнято пізніше. Поки він буде виконувати свої обов'язки як безпартійний. Процедура відкликання мандата без особистої згоди депутата в законі чітко не виписана.