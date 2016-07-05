Шеф-редактора "Радио Вести" викрили у сепаратизмі та насмішках над смертями військових

На її антиукраїнську позицію одразу звернули увагу журналісти та народні депутати, передає ТСН.

Зазначимо, на момент написання новини шеф-редактор "Радио Вести" вже видалила свою сторінку із соцмережі, проте збережено скріншоти її дописів.

У своїх постах Гаврилова відверто насміхалася із загибелі українських військових на фронті, а також висловлювала негатив щодо України загалом. Наприклад, коли в АТО загинув доброволець Василь Сліпак, Гаврилова розшерила у себе цю новину і глумливо написала "Пливээ кааачааа".

В іншому пості вона назвала Революцію Гідності "антиконституційним переворотом". "Взагалі дико дивитися, як День Конституції святкують ті, хто порушив її, організувавши антиконституційний переворот 2014 року", - йдеться у пості Гаврилової.

Попри те, що Гаврилова вже видалила свою сторінку із соцмережі, нардепи звернулися до голови СБУ Василя Грицака з проханням перевірити її антиукраїнську позицію.

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"Ця особа відкрито проявляє радість до загибелі патріотів України та негатив до України в цілому", - йдеться у зверненні Борислава Берези.

Зазначимо, раніше Гаврилова працювала у відділі Комітету регіональних медіа Адміністрації президента під час правління Віктора Януковича. Крім того, шість років поспіль вона обіймала посаду заступника головного редактора газети "Київський телеграф", працювала в газетах "День", "Аргументи і Факти", а також оглядачем в інформагентстві "Голос UA".

Нагадаємо, раніше шеф-редактор "Подробиць тижня" Столярова опинилася в центрі гучного скандалу. Під час сюжету про Небесну Сотню в прямий ефір потрапив нецензурний вислів. Столярова перервала трансляцію з Майдану Незалежності словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" під час розмови журналіста з родичами загиблих активістів.

Згодом Столярова отримала "квиток в один бік" та під наглядом співробітників Служби безпеки України залишила територію нашої держави.