Кабмін хоче розробити процедуру надання добровольцям статусу учасника АТО

Як повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури, це рішення було прийнято сьогодні під час засідання уряду.

"Ми маємо парадоксальну ситуацію: люди віддають свої життя або здоров’я за Україну, але їх немає в офіційній статистиці, і жодних прав такі люди не мають. Необхідно розробити процедуру, щоб хоча б ті, хто отримав поранення або загинув на сході, захищаючи Україну, отримали статус учасника АТО", - цитує слова міністра інфраструктури України Володимира Омеляна прес-служба.

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