Луценко розповів, як працювала "бурштинова мафія" на Рівненщині

Генпрокурор Юрій Луценко розповів подробиці обшуків та арештів, які відбулися у рамках викриття "бурштинової мафії" і повідомив, що вийти на злочинців дозволило прослуховування, яке довело ключову роль у цій справі заступника прокурора області Андрія Боровика. Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

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"Декілька останніх тижнів ми вели санкціоновану зйомку їхніх переговорів. Виявили основну схему: у Рівному ці діячі пробили єдину ліцензію для підприємства, яке оцінює незаконний бурштин і розмістили його у центрі міста в приміщенні колишнього банку. Туди звозився незаконний бурштин з Волині, Житомира, Рівного. Після цього зловмисники величезні брили дорогого бурштину підміняли на маленьку фракцію. За вагою все співпадало, а за ціною державу грабували на дуже серйозні суми. Це була перша зрозуміла частина їхнього злочинного збагачення. Далі більше. Слідство рухалось до низу. Тепер можемо сказати, що маємо повну картину того, скільки і хто щоденно заробляв з кожної помпи. Ці діячі вели навіть табель, як на заводах: за прізвищами, датами, скільки годин відпрацьовано, скільки збирається данини і як вона ділиться", - розповів генеральний прокурор.

За словами Луценка, слідчі мають багато годин аудіозапису, викривальних показів членів організації, є свідки, чого буде достатньо для притягнення до кримінальної відповідальності.

Проте він відзначив, що проведена на території Рівненської області спецоперація не знищила повністю злочинні угруповання, які займаються незаконним старательством.

Водночас Юрій Луценко бачить і велику проблему в бурштиновій справі. Вона полягає в тому, що на суддів будуть тиснути так звані "рішали". Саме вони, як зазначив генпрокурор, на наступний день після спецоперації приїхали до Києва для звільнення затриманих.

"Ба більше, чинний закон не передбачає для цих діячів обов'язкового арешту. Тому боюсь, що у судах може бути ухвалене рішення про домашній арешт або інший вид запобіжного заходу. Наприклад, застава. Для усіх ділків бурштинового мафіозного утворення будь-яка застава не є проблемою. Наразі сума застави співпадає з кількістю вилучених цінностей. Під час обшуків було накладено арешт на приблизно півтонни бурштину, декілька сотень тисяч грошових коштів. Тому сума застави усіх затриманих - приблизно 25 млн грн. Далі подивимось. Але справа не в цьому. Слідство далі робитиме свою справу і буде виходити на інших фігурантів", - додав очільник ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня суд прийняв рішення про арешт фігуранта «бурштинової» справи заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика з правом внесення застави в розмірі 9,5 млн грн.