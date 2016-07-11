На Чернігівщині поліція викрила підприємство, посадовці якого привласнили 40 мільйонів гривень

Згідно з повідомленням, кошти у вигляді субвенції посадовці товариства, що надає послуги населенню у сфері енергетики, незаконно одержали шляхом завищення обсягу заборгованості з різниці у тарифах.

Під час проведення заходів щодо перевірки законності використання бюджетних коштів оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Чернігівській області виявили факт їх привласнення.

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Так, посадовці товариства у 2014 році, з метою одержання коштів у вигляді субвенцій, уклали договори на проведення ремонтно-будівельних робіт з кількома фірмами, що мають ознаки фіктивності. До актів виконаних робіт внесли недостовірні дані щодо обсягу робіт, а саме – завищили кількість проведених робіт на 40 млн гривень. У подальшому цю суму посадовці безпідставно включили до витрат та до розрахунку різниці в тарифах за 2014 рік, що призвело до завищення обсягу заборгованості.

З державного бюджету на погашення заборгованості з різниці у тарифах було виділено 40 мільйонів гривень у вигляді субвенцій. Посадовці витратили їх на власні потреби.

Слідчий відділ Чернігівського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.