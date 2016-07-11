На Чернігівщині поліція викрила підприємство, посадовці якого привласнили 40 мільйонів гривень
На Чернігівщині поліція минулого тижня викрила підприємство, посадовці якого привласнили 40 млн грн. Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій ГУ НП в області.
Згідно з повідомленням, кошти у вигляді субвенції посадовці товариства, що надає послуги населенню у сфері енергетики, незаконно одержали шляхом завищення обсягу заборгованості з різниці у тарифах.
Під час проведення заходів щодо перевірки законності використання бюджетних коштів оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Чернігівській області виявили факт їх привласнення.
Читайте такожВ СБУ розповіли, як підприємці привласнили 12 призначених на реабілітацію бійців АТО мільйонів
Так, посадовці товариства у 2014 році, з метою одержання коштів у вигляді субвенцій, уклали договори на проведення ремонтно-будівельних робіт з кількома фірмами, що мають ознаки фіктивності. До актів виконаних робіт внесли недостовірні дані щодо обсягу робіт, а саме – завищили кількість проведених робіт на 40 млн гривень. У подальшому цю суму посадовці безпідставно включили до витрат та до розрахунку різниці в тарифах за 2014 рік, що призвело до завищення обсягу заборгованості.
З державного бюджету на погашення заборгованості з різниці у тарифах було виділено 40 мільйонів гривень у вигляді субвенцій. Посадовці витратили їх на власні потреби.
Слідчий відділ Чернігівського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.