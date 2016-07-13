До справи про підкуп правоохоронців у Німеччині долучені документи за підписом Фірташа - ЗМІ

Про це передає DW.

"У справі про підкуп німецьких правоохоронців одним із ключових доказів може стати доручення, власноруч підписане Дмитром Фірташем. Даний документ, про існування якого у своєму останньому числі повідомив німецький часопис Der Spiegel, олігарх підписав 12 травня 2014 року на ім'я двох співробітників Управління кримінальної поліції землі Мекленбург - Передня Померанія", - зазначає видання.

Ці правоохоронці начебто через посередників отримували хабарі від Фірташа, незаконно роздобуваючи конфіденційну інформацію в інтересах замовника.

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Адвокати Фірташа через його речника підтвердили на запит DW існування відповідного доручення. Утім, як заявляють представники Фірташа, їхній клієнт не знав, що насправді ці особи були співробітниками поліції.

Також підозрюваною у цій справі є приватний детектив з Берліна Крістіна Вілкенінг. "За даними Der Spiegel, жінка отримала від Дмитра Фірташа 520 тисяч євро за "інформаційні і консультаційні послуги"", - пише видання.

"Консультантка", яку ЗМІ називають колишньою журналісткою та агентом східнонімецької "штазі" (Штазі - Міністерство державної безпеки у Німецькій Демократичній Республіці, що функціонувало у період 1950-89 рр. - УНІАН) під позивним "Ніна", пообіцяла за ці гроші організувати в інтересах олігарха неформальну комунікацію з американськими правоохоронними органами і спецслужбами.

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Фірташ доручив їй з'ясувати, "чого хочуть від нього американці". Відповідне замовлення олігарх зробив навесні 2014 року після того, як опинився у Відні під підпискою про невиїзд в очікуванні рішення суду про екстрадицію до США.

За інформацією видання, у дорученні Фірташ дав підозрюваним повноваження на переговори з компетентними органами США щодо питання його екстрадиції.

"Зрештою, пише Der Spiegel, поліцейські з північної Німеччини, а також їхня берлінська спільниця жодної користі замовнику не принесли. Адже провінційні правоохоронці, які зазвичай розслідують крадіжки чи вбивства на місцевому рівні, у принципі не могли мати зв'язків у США і своїми зверненнями до американських колег щодо справи Фірташа лише викликали підозри", - пише видання.

Після того, як ФБР звернулося до австрійських спецслужб із запитанням, що їм відомо про правоохоронців із Передньої Померанії, український олігарх припинив співпрацю з німцями. Відповідну пораду, як повідомляє Der Spiegel, Фірташу дали його американські адвокати.