Завтра поховають полковника Єрохіна

Завтра на одному із цвинтарів Донецької області відбудеться поховання співробітника Київського УБОЗу полковника Романа Єрохіна, тіло якого 20 серпня було знайдено в Київській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО після покладання квітів до Меморіалу співробітникам міліції, загиблим при виконанні службових обов’язків. (Сьогодні, 22 серпня, - День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків – УНІАН).

«Завтра в Донецькій області ми будемо проводжати в останній путь полковника УБОЗ Романа Єрохіна», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що він давно не пам’ятає випадку, коли полковника МВС «викрадали і розстрілювали в лісі».

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, сьогодні він рейсовим літаком вилітає до Донецька, щоб взяти участь у скорботній місії. Через це він скасовує заплановану раніше поїздку на святкування Дня Нестора Махно до Гуляйполя. «Після цього їхати на розважальні заходи неправильно. Гуляйполе для мене переноситься на наступний рік», - сказав міністр.

Продовжуючи тему викрадення та вбивства Р.Єрохіна, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що «для нас це виклик, виклик всій службі, виклик всій країні». Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що МВС зробить все для розкриття цього злочину.

Він нагадав, що на сьогодні завдяки оперативним діям та оперативним комбінаціям, здійснених працівниками МВС, затримано трьох причетних до викрадення та вбивства Р.Єрохіна. За словами міністра, це змішана банда з двох працівників податкової міліції, відставних працівників МВС та кримінальних елементів.

Як зауважив міністр, наразі в розшуку знаходиться один із високопосадових працівників УБОЗ Вадим КЛІКОВСЬКИЙ, який також причетний до цього вбивства. Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що працівники правоохоронних органів двічі намагалися затримати В.КЛІКОВСЬКОГО, але обидва рази це їм не вдалося, оскільки тому якимось чином вдавалося зникнути. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО припускає, що, напевно, В.КЛІКОВСЬКОМУ вдавалося втекти від затримання через виток інформації. В той же час міністр зазначив, що не знає, від кого йде виток інформації, оскільки розслідуванням цієї справи займається і СБУ, і МВС, і Генеральна прокуратура.

Ю.ЛУЦЕНКО ще раз підтвердив, що замовником викрадення та вбивства Р.Єрохіна є «серйозний бізнесмен із Донецької області», який на сьогодні посідає крісло народного депутата.

Оскільки на минулому тижні справу Р.Єрохіна з МВС витребувала та перекваліфікувала Генпрокуратура, Ю.ЛУЦЕНКО, відповідаючи на запитання, чи не буде «похована ця справа», висловив сподівання, що “професійна солідарність візьме гору над якимось політичними міркуваннями».

Як повідомлялося, 11 серпня Ю.ЛУЦЕНКО заявив про викрадення Р.ЄРОХІНА і висловив думку, що в цій справі замішані представники Верховної Ради.

За словами міністра, Р.ЄРОХІН працював в УБОЗ Донецької області і займався виявленням конвертаційних центрів.

Р.Єрохін був переведений до Києва в лютому 2006 року після того, як над ним нависла загроза у зв`язку з розслідуванням ряду справ про великі центри конвертації.