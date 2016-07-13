На Запоріжжі правоохоронці знищили понад тисячу кущів елітної марихуани вартістю 15 мільйонів гривень

Як повідомляє прес-центр СБ України, канабіс був висаджений на присадибних ділянках мешканців одного з сіл Мелітопольського району.

Співробітники СБУ виявили 5 спеціально обладнаних парників, площею більше ніж 1 тис. кв. м кожний. Для вирощування кущів марихуани зловмисники облаштували системи поливу, освітлення та опалення.

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Правоохоронці знищили понад 1 тис. кущів марихуани. За висновками експертів – це канабіс сорту "автоцвіт", вартість насіння якого для культивації становить 7 євро за штуку. Орієнтовна вартість знищеної марихуани, за цінами "чорного ринку", складає майже 15 млн грн.

Співробітники СБУ встановили особи організаторів висадження, найближчим часом їх буде притягнуто до відповідальності.

Як уточнили УНІАН в управлінні СБУ в Запорізькій області, спецоперація з виявлення теплиць була проведена 11 липня.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 310 Кримінального кодексу України (вирощування снотворного маку чи конопель).