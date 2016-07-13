У Запоріжжі судитимуть чиновника за переведення бюджетних грошей до окупованого Донецька

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Запорізької місцевої прокуратури №2 Роман Мазурик сьогодні на брифінгу.

За його словами, у ході слідства у рамках кримінального провадження за підозрою начальника Управління з питань запобігання надзвичайним ситуаціям та цивільного захисту населення Запорізької міської ради Віктора Закальського у зловживанні владою і службовим становищем, з'ясувалося, що чиновник у 2013 році уклав договір з донецькою фірмою на купівлю автопідйомника колінчастого пожежного АКП-50 на шасі КамАЗ вартістю 6,48 млн грн.

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«Уклали договір з фірмою в Донецьку ще у червні 2013 року. За умовами договору, він повинен був оплатити відразу 80% від усієї суми, а після доставки доплатити ще. Але чиновник змінив умови договору, що заборонено, і таким чином витратив гроші незаконно. За версією слідства, чиновник перерахував бюджетні гроші до Донецька під час АТО. За фактом автомобіль не прийшов на Запоріжжя, фірма знаходиться на території, підконтрольній так званій "ДНР", а бюджетні гроші пішли у невідомому напрямку», - розповів керівник місцевої прокуратури №2.

За інформацією Мазурика, на даний момент слідство завершено, і цього тижня кримінальне провадження стосовно посадовця Запорізького міськради за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою і службовим становищем) направлено до суду. Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років позбавлення волі.