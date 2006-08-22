Податкова займатиметься не політикою, а ПДВ

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) займе принципову позицію при розв’язанні проблем, існуючих з податком на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ДПАУ Анатолій БРЕЗВІН сьогодні, виступаючи на засіданні колегії, на якому обговорювалося питання «Про стан прокурорського нагляду за дотриманням законодавства у сфері адміністрування ПДВ».

«Державна податкова адміністрація займе абсолютно принципову позицію з наведення порядку в цьому питанні, і наведе лад в адмініструванні ПДВ» - сказав А.БРЕЗВІН.

Він також відзначив, що на сьогодні проблеми з податком на додану вартість слід розглядати з трьох сторін. Перша сторона - це недосконалість чинного законодавства, яке дає можливість існування різного роду схем незаконного відшкодування ПДВ, при цьому «разове латання дір не дає ефекту».

Що стосується другої сторони, то, як відзначив А.БРЕЗВІН, «у ДПАУ присутня незрозуміла атмосфера так званої честі мундира», коли в помилках при адмініструванні ПДВ виявляються винуватими всі, окрім самих податківців. З цієї позиції новий голова податкового відомства наголосив, що ДПАУ надаватиме особливої уваги підготовці кадрів, вихованню професійних і моральних якостей співробітників.

І, нарешті, третьою стороною проблеми А.БРЕЗВІН назвав відсутність чіткої взаємодії між ДПАУ, Державним казначейством і Державною митною службою України в питанні збору і відшкодування ПДВ.

А.БРЕЗВІН наголосив, що співробітникам податкової необхідно «забути поствиборний синдром і різноманітність кольорів» і сказав, що ДПАУ залишиться поза політикою.