На Львівській ратуші зламався годинник

Як повідомили в ЛКП «Ратуша-сервіс», з ладу вийшла шестерня, яка не підлягає ремонту, передає zaxid.net.

"Ремонт триватиме від кількох годин до кількох днів, зараз шукаємо хто б міг зробити деталь, яка зламалася. Не працює шестерня, яка відповідає за рух секундних стрілок. Припускаємо, що ця деталь працювала з 1852 року, тому зараз радимося з львівськими виробниками, які б могли його повторити"», – розповів головний інженер ЛКП «Ратуша-сервіс» Василь Війтович.