В МЗС відреагували на теракт у Франції: Сьогодні Україна – це Ніцца

12:57, 15 липня 2016
Суспільство
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В МЗС наголошують, що жоден причетний до цього теракту «не повинен уникнути справедливого покарання».

Цветы у посольства Франции в Киеве / espreso.tv

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України у зв’язку з терористичним актом у Ніцці.

МЗС висловило глибоке співчуття та підтримку уряду та народові Франції, рідним і близьким загиблих і постраждалих внаслідок теракту.

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«Перетворивши святкування з нагоди національного свята Французької Республіки на криваву трагедію, терористи зазіхнули на святе для кожного француза і знехтували найбільшою цінністю – людським життям. Україна категорично засуджує будь-які прояви тероризму і закликає міжнародне співтовариство дати рішучу відсіч будь-яким проявам насильства і ненависті, що несуть у собі ці злочини», - йдеться у заяві.

В МЗС наголошують, що жоден причетний до цього теракту «не повинен уникнути справедливого покарання».

«Звертаємося сьогодні до французького народу, який протягом останніх років зазнав жахливих втрат від рук терористів – Україна сьогодні з вами. Українці спільно з вами оплакують невинних жертв жорстокого терору. Ця трагедія є спільним болем України і Франції. Сьогодні Україна – це Ніцца», - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, у Ніцці внаслідок теракту під час святкування Дня взяття Бастилії загинули щонайменше 84 особи. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що внаслідок теракту один громадянин України загинув, ще одного поранено.

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