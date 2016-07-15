В Одесі в автосалоні підірвали дорогий Porsche (фото, відео)

Про це повідомляє «Думська».

За словами місцевих жителів, в районі 1:00 вони чули два вибухи. Однак присутні на місці інциденту молоді хлопці стверджують, що нічого не вибухнуло, а було тільки загоряння в салоні автомобіля.

Червоний Porsche Pamanera 2013 року випуску продається в цьому автосалоні за $71 тисячу.

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Нові подробиці нічного вибуху в автосалоні повідомила "Першому міському" т.в.о. заступника начальника відділу комунікацій ГУНП Анастасія Якубенко.

За її словами, особу зловмисника, який привів у дію вибуховий пристрій на території автосалону Autopodium поки не встановлено.

Граната вибухнула біля автомобіля Porsche Panamera, черещ що машина отримала пошкодження.

Точну суму збитків ще встановлюють. Постраждалих немає.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років по 4 ч.