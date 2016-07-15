Філатов: Дніпро готовий інвестувати півмільярда гривень у підготовку міста до "Євробачення – 2017"

Про це під час прес-конференції 15 липня повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, Дніпро фактично перше місто України, яке готове вийти до центральної влади з пропозицією співфінансування підготовки до конкурсу.

Очільник міста наголосив – виділення з бюджету такої вагомої суми не позначиться на містянах.

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«Гроші в бюджеті є. Тільки зараз ми маємо близько 1,4 млрд грн вільних коштів, розміщених на рахунках. Це гроші, які місто може витрачати на власний розсуд на різні проекти. Тобто інвестиції в «Євробачення» не позначаться на соціальних виплатах, доплатах медикам чи заробітних плат», – пояснив Борис Філатов.

Мер Дніпра упевнений, що інвестування коштів в розвиток інфраструктури – це внесок у майбутнє міста і комфорт його мешканців.

Борис Філатов зазначив, що Дніпро є серцем України. Це місто-феномен, яке об’єднує людей різних національностей і конфесій. Місто також є потужним культурним центром України з унікальними музеями, мистецькими традиціями та найдовшою в Європі, майже 30-кілометровою набережною.

«Якщо ми хочемо «зшити» країну, якщо хочемо показати Європі та світові, що країна в нас різна, та при цьому єдина, то наше місто є саме тим майданчиком, яке продемонструє міжнародній спільноті, що в нас спокійне та мирне життя», – упевнений міський голова.

Борис Філатов наголосив – у місті немає проблем, які було б неможливо вирішити.

Майданчиком для проведення конкурсу обрано універсально-видовищний палац спорту «Метеор». Він здатен вмістити 9,5 тис глядачів. Після реконструкції, яку мають завершити до березня наступного року, тут можна буде облаштувати «ДніпроЄвроАрену» на 6 тис місць, розмістити сучасний прес-центр на 1600 представників ЗМІ. Біля арени також може бути облаштований Євроклуб на 3 тис гостей.

Містечко «Євробачення» може розміститися на площі Героїв Майдану і Фестивальному причалі.

Борис Філатов також додав, що Дніпро неодноразово ставав майданчиком для проведення заходів і змагань світового масштабу, а тому місто має колосальний досвід роботи з волонтерами.

Дніпро має 2 залізничні вокзали. Головна пасажирська залізнична станція розташована в центрі міста, має 12 платформ. Міжнародний аеропорт має 2 термінали. Новий термінал та злітно-посадкова смуга наразі в стадії реконструкції. У перспективі вони будуть обслуговувати міжнародні авіарейси, а старий термінал планують перевести на обслуговування внутрішніх.

Дніпро має вихід до 3 доріг міжнародного значення і 4 автодоріг національного значення. Є можливість користуватися також водним транспортом.

Разом з тим, містом курсують 14 трамвайних, 17 тролейбусних і 136 автобусних маршрутів. Працює також метрополітен.

На період проведення пісенного конкурсу Дніпро може збільшити кількість автобусів і електротранспорту та забезпечити додаткові маршрути сполученням між аеропортом, залізничними вокзалами, готелями та СК «Метеор».

У місті є 73 офіційні готелі різного класу. Це понад 3,7 тис місць для гостей «Євробачення-2017» у Дніпрі. За словами очільника Дніпра, питання необхідної кількості хостелів також буде вирішене.

Під час проведення «Євробачення – 2017» за безпекою стежитимуть поліцейські та співробітники охоронних агентств. Вони нестимуть службу на території аеропорту і залізничних вокзалів, у готелях, а також у місцях проведення заходів. Борис Філатов запевнив: особового складу вистачить.

Нагадаємо, що міський голова Дніпра Борис Філатов одним із перших заявив про амбіції приймати «Євробачення-2017».

Зазначимо, що 20 липня Борис Філатов виступить в ефірі Національної телерадіокомпанії України, в першому турі «Битви міст за «Євробачення – 2017». Включення очікується о 18.00 з оглядового майданчику парку ім. Т. Г. Шевченка. Очільник Дніпра закликав усіх небайдужих містян прийти та підтримати рідне місто.

Із заявкою міста Дніпра на проведення пісенного конкурсу «Євробачення» у 2017 році можна ознайомитись тут.